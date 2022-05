Infortunio Florenzi, novità sull’esterno del Milan: come procede il recupero (Di martedì 3 maggio 2022) Alessandro Florenzi ha svolto anche oggi a Milanello un lavoro personalizzato per smaltire l’Infortunio: le sue condizioni come appreso dalla nostra redazione, Alessandro Florenzi ha svolto anche oggi un lavoro personalizzato a Milanello per smaltire l’Infortunio al ginocchio occorsogli nella partita contro il Bologna. Il terzino, nonostante il giorno di riposo, era presente nel centro sportivo rossonero anche nella giornata di ieri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Alessandroha svolto anche oggi aello un lavoro personalizzato per smaltire l’: le sue condizioniappreso dalla nostra redazione, Alessandroha svolto anche oggi un lavoro personalizzato aello per smaltire l’al ginocchio occorsogli nella partita contro il Bologna. Il terzino, nonostante il giorno di riposo, era presente nel centro sportivo rossonero anche nella giornata di ieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

