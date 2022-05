Gli ucraini fanno scuola in dad per non tagliare i ponti con il paese (Di martedì 3 maggio 2022) Metà dei minori ucraini arrivati in Italia segue lezioni a distanza. Dietro ci sono motivi linguistici, di opportunità ma anche di coesione sociale e molti docenti si collegano dal fronte Leggi su wired (Di martedì 3 maggio 2022) Metà dei minoriarrivati in Italia segue lezioni a distanza. Dietro ci sono motivi linguistici, di opportunità ma anche di coesione sociale e molti docenti si collegano dal fronte

CarloCalenda : Ma che vuol dire? Draghi o Macron non vogliono una tregua o la pace? Ti sembra che Putin abbia accettato una qualsi… - GiovaQuez : Lavrov: 'Non vogliamo un cambio di regime, quella è una specialità degli Stati Uniti. Vogliamo gli ucraini che dian… - menicr : Uno-due micidiale sulla Tv italiana. #lavrov a Rete4 #zonabianca ora il propagandista più feroce di Putin #solovyev… - BrunoSilves3 : @matteosalvinimi Con questo assurdo discorso tra un po’ farfuglierai di togliere le sanzioni perché affamano i citt… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Liguria. Ad oggi sono 5.901 i profughi #ucraini presi in carico dalle #Asl liguri. I posti letto negli #alberghi liguri… -