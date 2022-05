Formula Uno, il sold out a Miami e le proteste contro il rumore delle monoposto (Di martedì 3 maggio 2022) C’è già il tutto esaurito, e a prezzi non proprio popolari, ma i residenti hanno avviato, e per ora perso, una causa per il disturbo loro arrecato; c’è un testimonial d’eccezione, come Mario Andretti, ma manca un pilota a stelle e strisce da tifare; c’è il glamour, un po’ pompato, come una Monte Carlo sotto steroidi, ma anche l’agonismo, con una Ferrari competitiva e l’accesa rivalità con la Red Bull. E’ questo, ma anche tanto altro il Gran Premio di Miami in programma domenica prossima, una corsa attesissima e che nei piani di Liberty Media contribuirà finalmente a fare breccia in un Paese in cui la Formula 1, un po’ come il calcio, non ha ancora davvero sfondato. Il tracciato è nuovissimo, realizzato a Miami Gardens intorno all’area che ospita l’Hard Rock Stadium, l’impianto del team Nfl dei Miami Dolphins che ha ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 3 maggio 2022) C’è già il tutto esaurito, e a prezzi non proprio popolari, ma i residenti hanno avviato, e per ora perso, una causa per il disturbo loro arrecato; c’è un testimonial d’eccezione, come Mario Andretti, ma manca un pilota a stelle e strisce da tifare; c’è il glamour, un po’ pompato, come una Monte Carlo sotto steroidi, ma anche l’agonismo, con una Ferrari competitiva e l’accesa rivalità con la Red Bull. E’ questo, ma anche tanto altro il Gran Premio diin programma domenica prossima, una corsa attesissima e che nei piani di Liberty Media contribuirà finalmente a fare breccia in un Paese in cui la1, un po’ come il calcio, non ha ancora davvero sfondato. Il tracciato è nuovissimo, realizzato aGardens intorno all’area che ospita l’Hard Rock Stadium, l’impianto del team Nfl deiDolphins che ha ...

