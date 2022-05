FIFA 22: Patch Notes 3 Maggio – Title Update 10 per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One (Di martedì 3 maggio 2022) EA Sports ha annunciato la nuova Patch correttiva del simulatore calcistico FIFA 22. Il Title Update 10 sarà rilasciato nella giornata di martedi 3 Maggio sulle piattaforme PlyaStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One. L’aggiornamento apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nel gameplay di FIFA 22. Inoltre sono stati apportati dei correttivi anche al gameplay. Di seguito riportiamo il fix completo del Title Update 10 divulgato dalla software house canadese. Gameplay Risolto il seguente problema: In alcune situazioni, il giocatore controllato della squadra che stava attuando la fase difensiva rallentava in modo errato ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 3 maggio 2022) EA Sports ha annunciato la nuovacorrettiva del simulatore calcistico22. Il10 sarà rilasciato nella giornata di martedi 3sulle piattaforme PlyaStation 5, PlayStation 4,XS eOne. L’aggiornamento apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nel gameplay di22. Inoltre sono stati apportati dei correttivi anche al gameplay. Di seguito riportiamo il fix completo del10 divulgato dalla software house canadese. Gameplay Risolto il seguente problema: In alcune situazioni, il giocatore controllato della squadra che stava attuando la fase difensiva rallentava in modo errato ...

eFootball 2022, disponibile la versione 1.0.1: ecco cosa cambia Se quindi il rivale FIFA 22 ( che potete acquistare in offerta su Amazon ) ha avuto vita ... Via Twitter , Konami ha infatti confermato il rilascio della nuova patch , la quale è scaricabile da ora ... FIFA 22 è gratis, su Xbox, da ora Restando in tema, pochi giorni fa è stata pubblicata la patch Title Update 9 di FIFA 22 : l'aggiornamento include un bel po' di novità per la versione PC . Parlando invece dei 'rivali' di FIFA, ...