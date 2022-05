Ermal Meta in Castello a Udine. 3 agosto 2022 (Di martedì 3 maggio 2022) Ermal Meta, cantautore, compositore e polistrumentista di origine albanese, capace negli ultimi anni di fare breccia nel cuore del pubblico italiano, annuncia a grande richiesta nuovi concerti del suo atteso tour estivo. I fan del Friuli Venezia Giulia potranno applaudirlo il prossimo 3 agosto (inizio alle 21.30) al Castello di Udine, per quello che sarà anche l’unico live dell’artista nella nostra regione. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di Udinestate, sono in vendita dalle sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati suwww.azalea.it. Dopo gli inizi come frontman de La Fame Di Camilla, Ermal ... Leggi su udine20 (Di martedì 3 maggio 2022), cantautore, compositore e polistrumentista di origine albanese, capace negli ultimi anni di fare breccia nel cuore del pubblico italiano, annuncia a grande richiesta nuovi concerti del suo atteso tour estivo. I fan del Friuli Venezia Giulia potranno applaudirlo il prossimo 3(inizio alle 21.30) aldi, per quello che sarà anche l’unico live dell’artista nella nostra regione. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario distate, sono in vendita dalle sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati suwww.azalea.it. Dopo gli inizi come frontman de La Fame Di Camilla,...

