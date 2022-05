Draghi a Strasburgo: “Istituzioni Ue oggi inadeguate. Si superi il principio unanimità, verso decisioni a maggioranza qualificata” (Di martedì 3 maggio 2022) “Le Istituzioni europee che i nostri predecessori hanno costruito negli scorsi decenni hanno servito bene i cittadini europei, ma sono inadeguate per la realtà che ci si manifesta oggi davanti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo. “Abbiamo bisogno di un federalismo pragmatico, che abbracci tutti gli ambiti colpiti dalle trasformazioni in corso: dall’economia, all’energia, alla sicurezza. Se ciò richiede l’inizio di un percorso che porterà alla revisione dei Trattati, lo si abbracci con coraggio e con fiducia”, ha aggiunto. “Dobbiamo superare il principio dell’unanimità, da cui origina una logica intergovernativa fatta di veti incrociati, e muoverci verso decisioni prese a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) “Leeuropee che i nostri predecessori hanno costruito negli scorsi decenni hanno servito bene i cittadini europei, ma sonoper la realtà che ci si manifestadavanti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mariointervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo. “Abbiamo bisogno di un federalismo pragmatico, che abbracci tutti gli ambiti colpiti dalle trasformazioni in corso: dall’economia, all’energia, alla sicurezza. Se ciò richiede l’inizio di un percorso che porterà alla revisione dei Trattati, lo si abbracci con coraggio e con fiducia”, ha aggiunto. “Dobbiamo superare ildell’, da cui origina una logica intergovernativa fatta di veti incrociati, e muoverciprese a ...

