Covid, settimana dai dati tutti in discesa, ma a Bergamo il calo è minore (Di martedì 3 maggio 2022) Negli ultimi 7 giorni (26 aprile– 2 maggio) ci sono state 358.835 diagnosi, in diminuzione del 16% rispetto alla settimana precedente (426.955). Il tasso di positività medio ai tamponi è stato del 15,25%, in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era al 16,78%. Media giornaliera 51.262 (da 60.994). In calo i decessi: questa settimana i morti sono stati 955, mentre lunedì scorso ne contavamo 1.105. Scendono anche i ricoveri nei reparti Covid: 9.794 (erano 10.050) e quelli in Terapia Intensiva: da 416 a 368. Diminuisce pure il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva che passa da 271 a 235. In decremento l’indice di occupazione nei Reparti Covid: dal 15,5% al 15,1%; così come quello nei Reparti di Terapia Intensiva: dal 4,2% al 3,7% In calo anche i ... Leggi su bergamonews (Di martedì 3 maggio 2022) Negli ultimi 7 giorni (26 aprile– 2 maggio) ci sono state 358.835 diagnosi, in diminuzione del 16% rispetto allaprecedente (426.955). Il tasso di positività medio ai tamponi è stato del 15,25%, in diminuzione rispetto allaprecedente, quando era al 16,78%. Media giornaliera 51.262 (da 60.994). Ini decessi: questai morti sono stati 955, mentre lunedì scorso ne contavamo 1.105. Scendono anche i ricoveri nei reparti: 9.794 (erano 10.050) e quelli in Terapia Intensiva: da 416 a 368. Diminuisce pure il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva che passa da 271 a 235. In decremento l’indice di occupazione nei Reparti: dal 15,5% al 15,1%; così come quello nei Reparti di Terapia Intensiva: dal 4,2% al 3,7% Inanche i ...

