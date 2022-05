Calcio: Juventus, Locatelli torna ad allenarsi in campo (Di martedì 3 maggio 2022) Torino, 3 mag. - (Adnkronos) - La Juventus, che ha usufruito di un giorno di riposo dopo la vittoria contro il Venezia, è tornata in campo questa mattina alla Continassa con una seduta a porte aperte verso la sfida di venerdì sera contro il Genoa. Per i bianconeri arrivano buone notizie sulle condizioni di Manuel Locatelli, assente da un mese per una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, rimediata nel match del 3 aprile contro l'Inter. Il centrocampista si è allenato svolgendo un lavoro differenziato. L'obiettivo del 24enne, ex Milan, è di recuperare per la finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma mercoledì 11 maggio a Roma. Lavoro differenziato per Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio che potrebbero tornare a disposizione al Ferraris. Si è rivisto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Torino, 3 mag. - (Adnkronos) - La, che ha usufruito di un giorno di riposo dopo la vittoria contro il Venezia, èta inquesta mattina alla Continassa con una seduta a porte aperte verso la sfida di venerdì sera contro il Genoa. Per i bianconeri arrivano buone notizie sulle condizioni di Manuel, assente da un mese per una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, rimediata nel match del 3 aprile contro l'Inter. Il centrocampista si è allenato svolgendo un lavoro differenziato. L'obiettivo del 24enne, ex Milan, è di recuperare per la finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma mercoledì 11 maggio a Roma. Lavoro differenziato per Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio che potrebberore a disposizione al Ferraris. Si è rivisto in ...

