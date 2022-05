"Caduto da una scogliera". Mistero sulla morte di un altro manager russo

(Di martedì 3 maggio 2022) Andrei Krukowski, un dirigentelegato del gruppo Gazprom, ha perso la vita in un misterioso incidente a Sochi. Continua la strage deivicini al colossodel gas

... 37 anni, appassionato di montagna e direttore del resort sciistico di proprietà del gigante russo del gas a Krasnaya Polyana , che è morto domenica scorsa "cadendo dascogliera" a Sochi e di cui ...Krasnaya Polyana èdelle località sciistiche più famose dell'intera Russia: nel 2014 faceva parte del complesso olimpico dei Giochi invernali a Sochi. Il giallo L'episodio è stato considerato un ...Un bambino di 8 anni, pilota di moto cross, è caduto oggi sulla pista Il Tridente di Nettuno ed è rimasto ferito in modo ... ...Per Andrei Krukowski, direttore di un resort sciistico del gigante russo Gazprom, non c'è stato nulla da fare. "Caduto da una scogliera" a Sochi, riferiscono i media locali, che derubricano l'accaduto ...