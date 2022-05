Barcellona: c'è un secco no per un riscatto (Di martedì 3 maggio 2022) Il Barcellona non applicherà il riscatto dell'ala dei Wolves Adama Traore nel prossimo mercato estivo. Dopo un ottimo inizio sotto... Leggi su calciomercato (Di martedì 3 maggio 2022) Ilnon applicherà ildell'ala dei Wolves Adama Traore nel prossimo mercato estivo. Dopo un ottimo inizio sotto...

Advertising

sportli26181512 : Barcellona: c'è un secco no per un riscatto: Il Barcellona non applicherà il riscatto dell'ala dei Wolves Adama Tra… - carnillo17 : @antoo1908 IL CALCIO È FATTO DI EPISODI E IL PALLONE È ROTONDO. Anche la juve batterebbe il barcellona in uno scon… - SciabolataFFP : Competizione per altro vinta proprio ieri dal Benfica, con un 6 a 0 secco in finale al Salisburgo. Una competizion… -