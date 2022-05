Vladimir Putin e i figli segreti con l’amante Alina Kabaeva: “Sono due maschi di 3 e 7 anni, il più grande è nato in Svizzera” (Di lunedì 2 maggio 2022) Il giallo dei figli segreti di Vladimir Putin si chiarisce. Tassello dopo tassello. Dalla relazione con Alina Kabaeva, ex campionessa olimpionica di ginnastica ritmica, poi modella, poi politica, poi manager, avrebbe avuto due figli. Sono due maschi di 7 e 3 anni. Il primo nato nel 2015 in una clinica Svizzera, il secondo nel 2019 a Mosca. A rivelarlo è il quotidiano svizzero SonntagsZeitung, che ha raccolto la testimonianza di un’amica della Kabaeva, vicina all’ostetrica di entrambi i parti. Una dottoressa di origine russa emigrata in Svizzera. Molto legata a Putin. La professionista, che lavora presso la clinica Sant’Anna nel Canton ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Il giallo deidisi chiarisce. Tassello dopo tassello. Dalla relazione con, ex campionessa olimpionica di ginnastica ritmica, poi modella, poi politica, poi manager, avrebbe avuto dueduedi 7 e 3. Il primonel 2015 in una clinica, il secondo nel 2019 a Mosca. A rivelarlo è il quotidiano svizzero SonntagsZeitung, che ha raccolto la testimonianza di un’amica della, vicina all’ostetrica di entrambi i parti. Una dottoressa di origine russa emigrata in. Molto legata a. La professionista, che lavora presso la clinica Sant’Anna nel Canton ...

