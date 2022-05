Uomini e Donne Vip, il (presunto) nuovo tronista dice la sua: “I troni non esistono” (Di lunedì 2 maggio 2022) In attesa di sapere se davvero Uomini e Donne Vip esordirà il prossimo giugno 2022 su Canale 5, sostituendo la versione classica del talk show di Maria De Filippi, stanno cominciando a circolare i primi nomi dei possibili tronisti. Tra questi, quello che circola con più insistenza appartiene a un ex gieffino ed ex naufrago, ovvero Antonio Zequila. Qualcuno dunque a chiesto direttamente a lui cosa ne pensi di questo gossip, se è campato in aria o se c’è qualcosa di vero. L’attore ha glissato, ammettendo però che ha voglia di trovare l’amore. “Se mi vedo bene nel ruolo di tronista?” ha dichiarato Antonio Zequila. “I troni esistevano per i re e gli imperatori di un tempo, non credo ne esistano ancora per gli Uomini. L’importante sarebbe trovare l’amore, anche su una ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 2 maggio 2022) In attesa di sapere se davveroVip esordirà il prossimo giugno 2022 su Canale 5, sostituendo la versione classica del talk show di Maria De Filippi, stanno cominciando a circolare i primi nomi dei possibilisti. Tra questi, quello che circola con più insistenza appartiene a un ex gieffino ed ex naufrago, ovvero Antonio Zequila. Qualcuno dunque a chiesto direttamente a lui cosa ne pensi di questo gossip, se è campato in aria o se c’è qualcosa di vero. L’attore ha glissato, ammettendo però che ha voglia di trovare l’amore. “Se mi vedo bene nel ruolo di?” ha dichiarato Antonio Zequila. “Iesistevano per i re e gli imperatori di un tempo, non credo ne esistano ancora per gli. L’importante sarebbe trovare l’amore, anche su una ...

