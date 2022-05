Ultime Notizie – Omicidio Regeni, procura Roma ricorre in Cassazione contro sospensione processo (Di lunedì 2 maggio 2022) La procura di Roma ha presentato ricorso in Cassazione impugnando l’ordinanza del gup dello scorso 11 aprile di sospensione del processo sull’Omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Con questa iniziativa la procura, con il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco titolare del fascicolo, chiede l’annullamento della decisione del gup e prima ancora della Corte di Assise di Roma per superare la situazione di stasi processuale che si e’ venuta a determinare. I giudici della Terza Corte d’Assise di Roma il 14 ottobre scorso, chiamati a decidere sull’assenza in aula dei quattro 007 egiziani imputati, avevano infatti dichiarato la nullità del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 2 maggio 2022) Ladiha presentato ricorso inimpugnando l’ordinanza del gup dello scorso 11 aprile didelsull’di Giulio, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Con questa iniziativa la, con iltore aggiunto Sergio Colaiocco titolare del fascicolo, chiede l’annullamento della decisione del gup e prima ancora della Corte di Assise diper superare la situazione di stasi processuale che si e’ venuta a determinare. I giudici della Terza Corte d’Assise diil 14 ottobre scorso, chiamati a decidere sull’assenza in aula dei quattro 007 egiziani imputati, avevano infatti dichiarato la nullità del ...

