Ucraina | gen Battisti | “No fly zone? Con mezzi inviati Zelensky se ne è creata una propria”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – “Penso che l’abbia raggiunto un certo livello di difesa anti aerea e allo stesso tempo che il presidenteabbia compreso che non può ottenere dalla Nato la no fly, perché una completa negazione al volo degli aerei russi sul cielo dell’, a similitudine di quello che è avvenuto in passato in Libia nel 2011 o alla fine della prima guerra del Golfo nel 1991 in Iraq, comporterebbe l’azione diretta di aerei della Nato nei confronti di aerei russi, non solo, anche della difesa antiaerea russa e di azioni contro aeroporti in territorio russo e in Crimea. Sarebbe un intervento bellico diretto della Nato, un atto di guerra, contro la Russia”. Lo ha detto all’Adnkronos il generale Giorgio, del Comitato Atlantico Italiano. “Con ie le ...