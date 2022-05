Spettacoli di qualità e grande riscontro di pubblico | e stasera pienone con i “The Kolors”

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 2 maggio 2022) MONREALE – Più di 1500 spettatori hanno partecipato ieri sera allo spettacolo che si è tenuto in piazza Guglielmo II. Anche piazza Vittorio Emanuele gremita di gente, come corso Pietro Novelli. Ma già dalla mattina monrealesi e non si erano riversati sulle strade e sulle piazze della città. La sera i locali hanno registrato il tutto esaurito. La festa del SS. Crocifisso sembra avere fatto dimenticare la pandemia e il dramma della guerra che si consuma in Europa e che ci vede tristemente protagonisti. Il desiderio di allegria, di svago e di leggerezza ha avuto il sopravvento. Complice anche l’alto livello qualitativo delle manifestazioni che si sono susseguite durante la giornata. Se i carri siciliani, i gruppi folkloristici, le bande musicali, le sfilate di abiti d’epoca riescono sempre con il loro fascino ad attrarre la curiosità di grandi e piccini, il pezzo forte di ieri è ...