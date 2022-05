Roma vs Bologna 0-0: pareggio senza gol all’Olimpico (Di lunedì 2 maggio 2022) Termina il match dell’Olimpico delle ore 20.45 tra Roma vs Bologna 0-0. Giallorossi in campo con le seconde linee non vanno oltre il pari rossoblù solidi nelle retrovie pericolosi sul finale. Roma vs Bologna 0-0: giusto il pari poca la concretezza Sono le seconde linee a dover scendere in campo per dar fiato agli undici che scenderanno in campo nella semifinale di coppa giovedì. Nei primi minuti vi è subito un episodio dubbio su fallo di mano di Medel in area rossoblù dove il VAR decide di non intervenire. La squadra capitolina produce gioco ma non concretizza. Di fronte a se trova una squadra ben messa in campo, motivata, che chiude gli spazi e riparte velocemente. Al 24? Perez tenta un traversone che Skorupski devia in angolo. Ancora al 28? la Roma con Zaniolo sul secondo palo che Felix non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 2 maggio 2022) Termina il match dell’Olimpico delle ore 20.45 travs0-0. Giallorossi in campo con le seconde linee non vanno oltre il pari rossoblù solidi nelle retrovie pericolosi sul finale.vs0-0: giusto il pari poca la concretezza Sono le seconde linee a dover scendere in campo per dar fiato agli undici che scenderanno in campo nella semifinale di coppa giovedì. Nei primi minuti vi è subito un episodio dubbio su fallo di mano di Medel in area rossoblù dove il VAR decide di non intervenire. La squadra capitolina produce gioco ma non concretizza. Di fronte a se trova una squadra ben messa in campo, motivata, che chiude gli spazi e riparte velocemente. Al 24? Perez tenta un traversone che Skorupski devia in angolo. Ancora al 28? lacon Zaniolo sul secondo palo che Felix non ...

