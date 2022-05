Mertens è immortale | Zielinski è il dubbio amletico | fiducia o cessione?

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 2 maggio 2022) Dries ‘Ciro‘è tornato ad essere. Forse non ha mai smesso di esserlo e il campo ha semplicemente dimostrato quello che tutti hanno avuto modo di vedere nei suoi 9 anni in azzurro. E in questo finale di stagione,ha messo in chiaro un concetto molto semplice: è il più forte e decisivo della rosa di Luciano Spalletti. 13 gol in 34 presenze stagionali: 1 gol ogni 121 minuti in tutte le competizioni. Media realizzativa da bomber di razza puro. Ruolo che si è preso, d’improvviso, sotto la gestione Maurizio Sarri e che non ha più intenzione di lasciare. Anche se con l’arrivo di Osimhen ha dovuto un po’ arretrare il suo raggio d’azione, pur non perdendo d’efficiacia.Napoli (Getty Images)ora è (anche) trequartista: Zieli?ski ne fa le ...