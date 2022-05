L'Aia sospende Pairetto e Nasca fino a fine stagione per l'errore in Spezia - Lazio (Di lunedì 2 maggio 2022) Lo riporta l'Ansa. L'episodio incriminato è il quarto gol, segnato da Acerbi. L'arbitro non ha aspettato la verifica video, il Var non lo ha fermato Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che cita l'Ansa, l'Aia ha deciso di sospendere per il resto della stagione l'arbitro Pairetto e il Var Nasca per l'errore in Spezia - Lazio. Un errore denunciato ieri sera dall'... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 maggio 2022) Lo riporta l'Ansa. L'episodio incriminato è il quarto gol, segnato da Acerbi. L'arbitro non ha aspettato la verifica video, il Var non lo ha fermato Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che cita l'Ansa, l'Aia ha deciso dire per il resto dellal'arbitroe il Varper l'in. Undenunciato ieri sera dall'...

