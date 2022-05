Il corso di informatica di ABF: obiettivi, contenuti e modalità d’iscrizione (Di lunedì 2 maggio 2022) Azienda Bergamasca Formazione opera, oltre che per i corsi dopo la terza media, anche nell’ambito dei “Servizi al Lavoro”, fornendo ai disoccupati gli strumenti necessari per favorire il ricollocamento lavorativo. Le competenze più richieste dalle aziende sono quelle informatiche, ormai considerate fondamentali. In quest’ottica, la sede di Clusone di ABF ha organizzato un corso di informatica con certificazione EIPASS, che può essere gratuito per gli aventi diritto. Cos’è EIPASS? Azienda Bergamasca Formazione è un ente accreditato per il conseguimento della certificazione EIPASS, acronimo di European Informatic Passport (passaporto europeo di informatica). Si tratta di un certificato internazionale che attesta competenze specifiche riguardanti il mondo del lavoro, dell’istruzione e dell’informatica conforme alle nuove ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 2 maggio 2022) Azienda Bergamasca Formazione opera, oltre che per i corsi dopo la terza media, anche nell’ambito dei “Servizi al Lavoro”, fornendo ai disoccupati gli strumenti necessari per favorire il ricollocamento lavorativo. Le competenze più richieste dalle aziende sono quelle informatiche, ormai considerate fondamentali. In quest’ottica, la sede di Clusone di ABF ha organizzato undicon certificazione EIPASS, che può essere gratuito per gli aventi diritto. Cos’è EIPASS? Azienda Bergamasca Formazione è un ente accreditato per il conseguimento della certificazione EIPASS, acronimo di European Informatic Passport (passaporto europeo di). Si tratta di un certificato internazionale che attesta competenze specifiche riguardanti il mondo del lavoro, dell’istruzione e dell’conforme alle nuove ...

