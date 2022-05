Fine Ramadan: il Blackburn apre lo stadio ai fedeli per i festeggiamenti (Di lunedì 2 maggio 2022) Tutto organizzato nei minimi dettagli, con poche e semplici regole: campo diviso nel rispetto di uomini e donne, bus per i partecipanti che partivano da due punti diversi della città, parcheggi ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 2 maggio 2022) Tutto organizzato nei minimi dettagli, con poche e semplici regole: campo diviso nel rispetto di uomini e donne, bus per i partecipanti che partivano da due punti diversi della città, parcheggi ...

DarioNardella : Con le 30 comunità musulmane di Firenze per celebrare la fine del #Ramadan. Che la preghiera di oggi possa essere u… - whatafe3ling : Sono ad una festa di fine Ramadan - Gazzetta_it : Fine #Ramadan #Blackburn apre lo stadio ai fedeli per i festeggiamenti #EidAlFitr - Silvia_Sanchini : Buona festa di fine Ramadan ai fratelli e sorelle musulmani! ?? #Ramadan #EidMubarak - r4ndombts : Oggi è festa di fine Ramadan è un giorno felice ma mi sento sempre triste non avendo i parenti qui,non ho amiche co… -