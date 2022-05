F1, Carlos Sainz: “Non sono ancora a mio agio sulla F1-75. Se trovo il bilanciamento giusto posso essere il più veloce” (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo un avvio di stagione incoraggiante dal punto di vista dei risultati (2° in Bahrain, 3° in Arabia Saudita), Carlos Sainz ha messo a referto due “zeri” pesantissimi concludendo anzitempo il Gran Premio d’Australia e quello di Imola a causa di due incidenti. Un doppio ritiro non ancora decisivo ma sicuramente molto importante in negativo per le ambizioni iridate dello spagnolo della Ferrari, che accusa già un distacco di 48 punti dal compagno di squadra e leader del Mondiale Charles Leclerc. “sono contento di sembrare a mio agio dall’esterno – aveva detto il 27enne di Madrid dopo la rimonta dal decimo al quarto posto nella Sprint Race romagnola – All’interno dell’abitacolo però non sono ancora a mio agio. Non sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo un avvio di stne incoraggiante dal punto di vista dei risultati (2° in Bahrain, 3° in Arabia Saudita),ha messo a referto due “zeri” pesantissimi concludendo anzitempo il Gran Premio d’Australia e quello di Imola a causa di due incidenti. Un doppio ritiro nondecisivo ma sicuramente molto importante in negativo per le ambizioni iridate dello spagnolo della Ferrari, che accusa già un distacco di 48 punti dal compagno di squadra e leader del Mondiale Charles Leclerc. “contento di sembrare a miodall’esterno – aveva detto il 27enne di Madrid dopo la rimonta dal decimo al quarto posto nella Sprint Race romagnola – All’interno dell’abitacolo però nona mio. Non...

justt_ale : Menzione speciale a Carlos Sainz che, forse per il primo weekend senza Formula1, si è fatto vivo ???? - F1_news_bot : RT @FormulaPassion: #F1 | Fanno ancora discutere le parole dell'ex pilota Ferrari Gerhard Berger in merito al ruolo che dovrebbe occupare n… - peppismo : @Ilariahhhhh dovresti sapere meglio di me che i contratti di Formula 1 non sono sinonimo di garanzia per il futuro.… - LucianoQuaranta : RT @FormulaPassion: #F1 | Fanno ancora discutere le parole dell'ex pilota Ferrari Gerhard Berger in merito al ruolo che dovrebbe occupare n… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | Fanno ancora discutere le parole dell'ex pilota Ferrari Gerhard Berger in merito al ruolo che dovrebbe occupare n… -