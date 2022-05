Come vedere il Met Gala 2022 in diretta (Di lunedì 2 maggio 2022) Ci siamo! Uno degli eventi, se non l'evento più importante del mondo della moda, ovvero il Met Gala si terrà il prossimo 2 maggio. E sarà ospitato Come di consueto al Metropolitan Museum di New York. Per partecipare anche solo virtualmente, lo streaming inizierà a mezzanotte (ore 18 di New York) e sarà trasmesso in diretta sul sito di Vogue (oltre che su Instagram, Facebook e Twitter). A condurre l’evento sono stati scelti l'attrice e regista Regina King, l'attrice Blake Lively con il marito e collega Ryan Reynolds e l'attore e drammaturgo Lin-Manuel Miranda. Il quartetto chiamato a presentare l’edizione di quest'anno è decisamente diverso dal giovane contingente Gen Z dello scorso Gala, composto dall'attore Timothée Chalamet, dalla cantante Billie Eilish, dalla stella del tennis Naomi Osaka e dalla poetessa Amanda ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 2 maggio 2022) Ci siamo! Uno degli eventi, se non l'evento più importante del mondo della moda, ovvero il Metsi terrà il prossimo 2 maggio. E sarà ospitatodi consueto al Metropolitan Museum di New York. Per partecipare anche solo virtualmente, lo streaming inizierà a mezzanotte (ore 18 di New York) e sarà trasmesso insul sito di Vogue (oltre che su Instagram, Facebook e Twitter). A condurre l’evento sono stati scelti l'attrice e regista Regina King, l'attrice Blake Lively con il marito e collega Ryan Reynolds e l'attore e drammaturgo Lin-Manuel Miranda. Il quartetto chiamato a presentare l’edizione di quest'anno è decisamente diverso dal giovane contingente Gen Z dello scorso, composto dall'attore Timothée Chalamet, dalla cantante Billie Eilish, dalla stella del tennis Naomi Osaka e dalla poetessa Amanda ...

