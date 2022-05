Calcio: Lazio, 'respingiamo insinuazioni, non saremo capro espiatorio' (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Il fatto che nel 2022 un allenatore di un'altra squadra, durante le sue conferenze stampa, faccia ripetutamente riferimento a presunti favori arbitrali a squadre concorrenti e che, allo stesso tempo, alcuni giornalisti sportivi nazionali, di dichiarata fede calcistica, si infervorino sullo stesso argomento, dimenticando il loro ruolo professionale e il dovere di imparzialità, dimostra alcune cose: che la Lazio è ossessivamente nei loro pensieri più di altri ambìti obiettivi professionali; che, come spesso accade, si guarda in casa degli altri per distogliere l'attenzione da risultati mancati e da clamorosi episodi avvenuti in casa propria, a proprio favore, sotto gli occhi di tutti; che nonostante la necessità di evolvere l'immagine del Calcio in Italia, alcuni protagonisti sono fermi alla costante ripetizione delle accuse ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Il fatto che nel 2022 un allenatore di un'altra squadra, durante le sue conferenze stampa, faccia ripetutamente riferimento a presunti favori arbitrali a squadre concorrenti e che, allo stesso tempo, alcuni giornalisti sportivi nazionali, di dichiarata fede calcistica, si infervorino sullo stesso argomento, dimenticando il loro ruolo professionale e il dovere di imparzialità, dimostra alcune cose: che laè ossessivamente nei loro pensieri più di altri ambìti obiettivi professionali; che, come spesso accade, si guarda in casa degli altri per distogliere l'attenzione da risultati mancati e da clamorosi episodi avvenuti in casa propria, a proprio favore, sotto gli occhi di tutti; che nonostante la necessità di evolvere l'immagine delin Italia, alcuni protagonisti sono fermi alla costante ripetizione delle accuse ...

sportface2016 : #SpeziaLazio, il #Codacons annuncia il ricorso: 'Gol di #Acerbi in fuorigioco, la partita va rigiocata' - sportface2016 : Beffa atroce per lo #Spezia: tre volte in vantaggio con la #Lazio, poi sconfitto da un gol in fuorigioco - Gazzetta_it : Mou, che frecciata alla Lazio: 'Dopo 22 anni si può ancora vincere con un gol in fuorigioco' #RomaBologna - LALAZIOMIA : #Calcio La Lazio risponde a Mourinho: il comunicato - Fantacalcio : Lazio, la società risponde alle critiche di Mourinho: il comunicato -