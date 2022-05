Alice Campello rispolvera una foto di uno shooting | boom di like per lady Morata

rxncore : anche oggi mi chiedo perché non sono nata alice campello - justt_ale : @assilemamore Dimmi che sei di Mestre come l’Alice Campello che ricreiamo la sua storia, cerchiamo un bel calciatore spagnolo ed é fatta - BenoitHerve1983 : RT @Gazzetta_it: Alice Campello senza filtri: dieta, diastasi e l'irrinunciabile allenamento - AlCiccioh3 : RT @Gazzetta_it: Alice Campello senza filtri: dieta, diastasi e l'irrinunciabile allenamento - Gazzetta_it : Alice Campello senza filtri: dieta, diastasi e l'irrinunciabile allenamento -

Mediaset Infinity

E ancora: l'addio al nubilato di Federica Pellegrini. Benvenuti nel meraviglioso mondo delle mogli e fidanzate dei campioni sportivi... Rihanna era stata allo Stadium di Torino in tribuna con Georgina Rodriguez (compagna di Cristiano Ronaldo),(moglie di Alvaro Morata) e Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, ... Alice Campello, il dolce abbraccio con Alvaro Morata: "Tutto" Il quadrilatero della moda milanese pullula di vip in fermento. La primavera porta voglia di acquisti di coppia e così vanno in scena i siparietti d’amore tra le vetrine. Da Alvaro Morata e Alice ...Tra gli invitati, probabilmente, ci saranno anche Alice Campello e Alvaro Morata alle cui nozze parteciparono anche gli stessi Marco e Beatrice.