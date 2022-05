A 81 anni sale sul suo Tintanic per i profughi ucraini (Di lunedì 2 maggio 2022) Sta succedendo proprio adesso nel Regno Unito: un uomo di 81 anni sta navigando i mari e i fiumi di tutto il Paese a bordo di una barca di latta da lui costruita. Il motivo? Raccogliere i fondi per tutte le persone che stanno scappando dalla guerra in Ucraina. La storia di Michael Stanley, conosciuto nel Paese come Major Mick, sta facendo il giro del web. La sua impresa è già iniziata ed è testimoniata da fotografie dell’uomo che naviga le acque del Paese a bordo di una piccola imbarcazione soprannominata Tintanic II. Una missione, quella dell’81enne, spinta dalla volontà di fare qualcosa di concreto per aiutare i rifugiati ucraini che scappano dall’invasione russa. Scopriamo insieme la sua storia. Chi è l’uomo che sta navigando il Regno Unito a bordo di una barca fatta in casa Le fotografie stanno già facendo il giro del web a suon ... Leggi su dilei (Di lunedì 2 maggio 2022) Sta succedendo proprio adesso nel Regno Unito: un uomo di 81sta navigando i mari e i fiumi di tutto il Paese a bordo di una barca di latta da lui costruita. Il motivo? Raccogliere i fondi per tutte le persone che stanno scappando dalla guerra in Ucraina. La storia di Michael Stanley, conosciuto nel Paese come Major Mick, sta facendo il giro del web. La sua impresa è già iniziata ed è testimoniata da fotografie dell’uomo che naviga le acque del Paese a bordo di una piccola imbarcazione soprannominataII. Una missione, quella dell’81enne, spinta dalla volontà di fare qualcosa di concreto per aiutare i rifugiatiche scappano dall’invasione russa. Scopriamo insieme la sua storia. Chi è l’uomo che sta navigando il Regno Unito a bordo di una barca fatta in casa Le fotografie stanno già facendo il giro del web a suon ...

