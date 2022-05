San Giovanni torna a suonare: in piazza per Il Concerto del Primo Maggio (Di domenica 1 maggio 2022) tornano batterie, chitarre elettriche cori e voci, dal palco e sotto il palco. Siamo in piazza San Giovanni ed è il Primo Maggio. Dopo due anni di show virtuale, seguito in tv a causa delle restrizioni anti Covid-19 la musica riconquista Roma, ed un numero di persone che credevamo non pronunciare più si uniscono stando finalmente vicini per condividere un simbolo. Al via il Concerto del Primo Maggio a Roma, un ritorno che segna una nuova epoca (si spera), unito nel portare alto il proprio ‘grido’. Palco e pubblico si uniscono all’unisono. Le vibrazioni sono alte e assumono un significato simbolico e profondo, ovvero: confrontarsi sul presente per affrontare il futuro con responsabilità. Mai quanto oggi si desidera vivere la pace, che sia sociale, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 1 maggio 2022)no batterie, chitarre elettriche cori e voci, dal palco e sotto il palco. Siamo inSaned è il. Dopo due anni di show virtuale, seguito in tv a causa delle restrizioni anti Covid-19 la musica riconquista Roma, ed un numero di persone che credevamo non pronunciare più si uniscono stando finalmente vicini per condividere un simbolo. Al via ildela Roma, un ritorno che segna una nuova epoca (si spera), unito nel portare alto il proprio ‘grido’. Palco e pubblico si uniscono all’unisono. Le vibrazioni sono alte e assumono un significato simbolico e profondo, ovvero: confrontarsi sul presente per affrontare il futuro con responsabilità. Mai quanto oggi si desidera vivere la pace, che sia sociale, ...

