Roma, rigore non fischiato. Tifosi furiosi: "Ma la sala Var è collegata? Assurdo" (Di domenica 1 maggio 2022) Roma - Roma - Bologna si è aperta subito con un caso da moviola. Dopo appena cinque minuti di gioco la squadra di Mourinho a gli oltre 60mila spettatori presenti all'Olimpico hanno protestato ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 maggio 2022)- Bologna si è aperta subito con un caso da moviola. Dopo appena cinque minuti di gioco la squadra di Mourinho a gli oltre 60mila spettatori presenti all'Olimpico hanno protestato ...

Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? #RomaBologna non senza polemiche: #Mourinho e la rabbia ad inizio partita. Il gesto all'arbitro - fabrizietto67 : #rigore per la Roma ???????????? - EMILIANO_1277 : RT @jerryscottismo: Per assegnare un calcio di rigore alla Roma è necessaria la morte celebrale di un calciatore in campo - calciomercatoit : ?? #RomaBologna non senza polemiche: #Mourinho e la rabbia ad inizio partita. Il gesto all'arbitro - DeriylD : @lauraboero11 @Attacco_d_pane @lollo___95 @smgii1908 @PandArancio Quindi non c’era il rigore su Calabria? Non c’era… -