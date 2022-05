Milan - Inter, duello entusiasmante tra squadre imperfette. Occasione buttata da Spalletti, non da Allegri (Di domenica 1 maggio 2022) A tre giornate dalla fine le distanze tra rossoneri e nerazzurri restano invariate, ma per il Milan c'è una tappa in meno verso il traguardo. Chi sta meglio e chi esce con un vantaggio in più dall'... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 1 maggio 2022) A tre giornate dalla fine le distanze tra rossoneri e nerazzurri restano invariate, ma per ilc'è una tappa in meno verso il traguardo. Chi sta meglio e chi esce con un vantaggio in più dall'...

