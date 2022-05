Ladispoli: il padre perde la testa, famiglia distrutta in pochi istanti (Di domenica 1 maggio 2022) Fabrizio Angeloni, al termine di una violenta litigata ha accoltellato sia la donna che la 17enne e poi ha tentato di togliersi la vita. L’uomo, un geometra di 48 anni, ha accoltellato più volte la moglie e ha colpito con due fendenti la figlia, intervenuta per proteggere la madre. Poi ha tentato di uccidersi con L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 1 maggio 2022) Fabrizio Angeloni, al termine di una violenta litigata ha accoltellato sia la donna che la 17enne e poi ha tentato di togliersi la vita. L’uomo, un geometra di 48 anni, ha accoltellato più volte la moglie e ha colpito con due fendenti la figlia, intervenuta per proteggere la madre. Poi ha tentato di uccidersi con L'articolo proviene da Leggilo.org.

