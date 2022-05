Johnny Depp contro la ex moglie Amber Heard: tutti i retroscena (Di domenica 1 maggio 2022) Il rinomato attore di Hollywood si ritrova ancora una volta al centro di un polverone mediatico causato dal processo che lo vede protagonista contro la sua ex moglie Amber Heard. Johnny Il 12 Aprile 2022, presso il tribunale di Fairfax, in Virginia, è cominciato l’ennesimo processo per le accuse di diffamazione rivolte dall’attore Johnny Depp alla ex moglie e attrice Amber Heard con una richiesta di risarcimento che ammonta alla modica cifra di 50 milioni di dollari e la possibilità, in caso di vittoria, di addossare alla parte soccombente le spese legali. È bene ricordare che già nel 2016 Amber Heard aveva chiesto il divorzio e denunciato ... Leggi su howtodofor (Di domenica 1 maggio 2022) Il rinomato attore di Hollywood si ritrova ancora una volta al centro di un polverone mediatico causato dal processo che lo vede protagonistala sua exIl 12 Aprile 2022, presso il tribunale di Fairfax, in Virginia, è cominciato l’ennesimo processo per le accuse di diffamazione rivolte dall’attorealla exe attricecon una richiesta di risarcimento che ammonta alla modica cifra di 50 milioni di dollari e la possibilità, in caso di vittoria, di addossare alla parte soccombente le spese legali. È bene ricordare che già nel 2016aveva chiesto il divorzio e denunciato ...

mathildbauchard : RT @marcosalvati: Depp contro Heard: chi crederebbe mai oggi a un maschio bianco etero vittima di una donna? - - SupportRossi46 : sono arrivata alla parte dell'udienza in cui fanno sentire l'audio di Johnny Depp che vuole tagliarsi cioè tuo mari… - close1_ : Che sia per una lite per il parcheggio, o per una questione di vita o di morte, vorrei questa donna dalla mia parte… - medicojunghiano : RT @lercionotizie: #ultimora Johnny Depp, nuove accuse all'ex moglie: 'Ogni mattina leggeva ad alta voce i Caffè di Gramellini' https://t.c… - _ComicsUniverse : #AquamanAndTheLostKingdom - Mera di #AmberHeard avrà un ruolo marginale nel film [Rumor] Se il giudice la costrin… -