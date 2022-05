Finge di essere un fan di Soleil per un selfie poi le chiede “perché dal vivo sei così brutta?”, la risposta (Di domenica 1 maggio 2022) Ognuno si diverte come meglio può e questo ragazzo lo ha fatto Fingendosi fan di Soleil Sorge per poi prenderla in giro cercando di farla rimanere male. Dopo essersi avvicinato a lei chiedendole un selfie, il ragazzo le ha chiesto: “Soleil posso dirti una cosa? Ma come mai dal vivo sei così brutta?“. Una domanda bruciapelo a cui la Sorge ha risposto con la sua classica ironia tagliente: “perché non ho le luci giuste“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??????? ????? ??????? (@armandosanchezofficial) Il video è diventato virale sui social e la Sorge ha ulteriormente commentato con un post su Twitter: “Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi ... Leggi su biccy (Di domenica 1 maggio 2022) Ognuno si diverte come meglio può e questo ragazzo lo ha fattondosi fan diSorge per poi prenderla in giro cercando di farla rimanere male. Dopo essersi avvicinato a leindole un, il ragazzo le ha chiesto: “posso dirti una cosa? Ma come mai dalsei?“. Una domanda bruciapelo a cui la Sorge ha risposto con la sua classica ironia tagliente: “non ho le luci giuste“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??????? ????? ??????? (@armandosanchezofficial) Il video è diventato virale sui social e la Sorge ha ulteriormente commentato con un post su Twitter: “Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi ...

