Calcio: Serie A, Udinese - Inter 1 - 2, Perisic - Lautaro in gol e nerazzurri restano in scia al Milan (Di domenica 1 maggio 2022) L'Inter vince 2 - 1 sul campo dell'Udinese nel match della 35esima giornata della Serie A, sale a 75 punti e rimane a - 2 dal Milan quando mancano 3 giornate dalla fine del campionato. La squadra di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 1 maggio 2022) L'vince 2 - 1 sul campo dell'nel match della 35esima giornata dellaA, sale a 75 punti e rimane a - 2 dalquando mancano 3 giornate dalla fine del campionato. La squadra di ...

sportface2016 : #SpeziaLazio, il #Codacons annuncia il ricorso: 'Gol di #Acerbi in fuorigioco, la partita va rigiocata' - sportface2016 : #Milan Ancora guai per #Hernandez: il suo pitbull aggredisce un uomo, scatta la denuncia - Corriere : Nuovo stadio Milan, in pole per la location c’è Sesto San Giovanni. Investcorp conferma i piani - Luxgraph : Serie C, primo turno playoff: Juve U23 al secondo round. Ok Pro Vercelli - gadmeischia : RT @gadmeischia: La Fenix batte al PalaCasale il Futsal Acerra nella semifinale play-off per la promozione in serie C2. Dopo aver conquista… -