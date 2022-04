Napoli | l’annuncio che nessuno immaginava | ribaltone al vertice

(Di martedì 5 aprile 2022) La promozione del Bari di Luigi De Laurentiis in Serie B potrebbe portare un grande cambiamento anche ai vertici del. La vittoria per 1-0 sul campo del Latina ha comportato la promozione del Bari in Serie B. La piazza è letteralmente esplosa di gioia e la festa per le strade lo ha dimostrato. Si trattava Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gonzalo #Higuain ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. L'annuncio sull'attaccante argentino ex #Juventus e Napoli

Gonzalo Higuain lascerà il calcio a fine stagione. E' l'annuncio di papà Jorge, che in un'intervista a TNT Sports preannuncia la decisione del figlio, ex attaccante di Napoli, Juventus e Milan, di appendere gli scarpini al chiodo. 'Non lo vedo di ritorno in Argentina dopo l'avventura in MLS, Gonzalo...' Higuain, l'ex Napoli e Juventus verso il ritiro: l'annuncio del padre