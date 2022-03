Usa | Biden | Chiuderemo lo spazio aereo ai russi Task force per andare a caccia degli oligarchi

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden: 'Gli americani non devono preoccuparsi di una guerra nucleare' #ucraina #russia #usa #biden #kiev… - MediasetTgcom24 : Biden: 'Putin pensava che non rispondessimo, ha sbagliato' #ucraina #russia #Kiev #ue #usa #onu #nato #putin… - MediasetTgcom24 : Ucraina, missili russi contro la torre della tv di Kiev: vittime | Biden: Putin è un dittatore, deve pagare… - infoitinterno : Biden: «Putin dittatore, ha sbagliato. Guerra premeditata, pensava di dividerci». Chiuso lo spazio aereo Usa a - mariamacina : . Biden nel discorso sullo stato dell'Unione: 'Putin ha sbagliato i suoi calcoli'. E annuncia la chiusura dello spa… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Biden

Il presidenteindugia su qualche dettaglio: "Abbiamo impedito alla Banca Centrale russa di ...gli alleti Quali saranno i contraccolpi per il popolo americano e per il mondo occidentale? Qui...All'interno del discorso anche una piccola gaffe: a un certo puntoparla di 'iraniani' al posto di 'ucraini'. L'errore viene commesso all'inizio quandoloda il popolo ucraino per come sta ...Chiuso lo spazio aereo Usa ai voli russi Il commander in chief ha anche annunciato ... Gli altri temi del presidente: inflazione, pandemia e armi L'altra metà del suo discorso Biden l'ha dedicata ai ...Biden, discorso diviso in due parti ... promettendo di combattere l'inflazione con un aumento della produzione made in Usa. Il cuore del suo intervento però è stato l'attacco a Putin, «un dittatore ...