Ucraina | Putin è riuscito a riunire l’Europa Ora manca solo la rapida ribellione dei cittadini russi

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre la pandemia superava i due anni di presenza nelle nostre vite, in Europa è entrato di prepotenza anche lo spauracchio della guerra totale. Questa guerra non è un fallimento delle diplomazie o del dialogo, neanche una questione etnica o in problema deicon gli ucraini, ma una scelta, tanto premeditata quanto ingiustificata, da parte di chi rappresenta la Federazione Russa. L’azione dell’aspirante zar è stata studiata nel dettaglio, con tanto di finta negoziazione con i leader europei e Nato durata il tempo utile a garantire la fine delle olimpiadi invernali degli amici cinesi. Una cortesia necessaria verso il potente protettore, visti i tempi che corrono. Gli annunci dial popolo russo, frutto della sua personale megalomania, raccontano un uomo che detta l’agenda in modo solitario, che non vuole essere contradetto e che vede i suoi ...