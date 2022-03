Ucraina, intervista a Andriy Yurash: ecco cosa ha detto a InBlu2000 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Andriy Yurash parla a radio InBlu2000: “Mi auguro che nostro Paese diventi membro Ue. Siamo molto grati a Papa Francesco. Grazie alla preghiera riusciremo a resistere” ROMA – “Ieri al Parlamento europeo è stato mostrato un supporto gigantesco all’Ucraina, specie dopo il discorso del nostro presidente Zelensky e ci aspettiamo di ricostruire l’Ucraina insieme all’Unione Europea e ci aspettiamo che questo accada presto, velocemente, affinché poi insieme possiamo costruire l’Unione europea”. Lo ha detto l’Ambasciatore dell’Ucraina presso la Santa Sede, Andriy Yurash, in un’intervista a InBlu2000, la radio della Conferenza episcopale italiana. Yurash che si trova al momento a Leopoli si ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 marzo 2022)parla a radio: “Mi auguro che nostro Paese diventi membro Ue. Siamo molto grati a Papa Francesco. Grazie alla preghiera riusciremo a resistere” ROMA – “Ieri al Parlamento europeo è stato mostrato un supporto gigantesco all’, specie dopo il discorso del nostro presidente Zelensky e ci aspettiamo di ricostruire l’insieme all’Unione Europea e ci aspettiamo che questo accada presto, velocemente, affinché poi insieme possiamo costruire l’Unione europea”. Lo hal’Ambasciatore dell’presso la Santa Sede,, in un’, la radio della Conferenza episcopale italiana.che si trova al momento a Leopoli si ...

