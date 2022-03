Tennis: Atp, ancora in corso le indagini sul campione olimpico Zverev per accuse violenza (Di mercoledì 2 marzo 2022) Stoccarda, 2 mar. (Adnkronos) - L'organizzazione del Tennis maschile Atp sta ancora indagando sul campione olimpico tedesco Alexander Zverev per le accuse di violenza fisica contro di lui da parte di un'ex fidanzata. "L'indagine è ancora in corso", ha detto il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi al portale Internet Spox. L'Atp ha annunciato l'indagine cinque mesi fa dopo che l'ex fidanzata di Zverev, Olga Sharypova, ha affermato che durante la loro relazione era fisicamente violento nei suoi confronti, anche al torneo Atp 2019 a Shanghai. Zverev, 24 anni, ha ripetutamente negato di aver commesso illeciti e in precedenza ha accolto favorevolmente l'indagine. "Abbiamo coinvolto una terza parte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Stoccarda, 2 mar. (Adnkronos) - L'organizzazione delmaschile Atp staindagando sultedesco Alexanderper ledifisica contro di lui da parte di un'ex fidanzata. "L'indagine èin", ha detto il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi al portale Internet Spox. L'Atp ha annunciato l'indagine cinque mesi fa dopo che l'ex fidanzata di, Olga Sharypova, ha affermato che durante la loro relazione era fisicamente violento nei suoi confronti, anche al torneo Atp 2019 a Shanghai., 24 anni, ha ripetutamente negato di aver commesso illeciti e in precedenza ha accolto favorevolmente l'indagine. "Abbiamo coinvolto una terza parte ...

Advertising

Eurosport_IT : Il russo Andrey Rublev raggiunge la finale dell'ATP 500 di Dubai ma ha solo un pensiero, quello che ci sia pace nel… - Eurosport_IT : Ha ragione il presidente del Coni? ?? ?? - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS DA LUNEDÍ DJOKOVIC PERDE LA 1^ POSIZIONE ATP Medvedev diventa il 27° n.1 della storia #SkyTennis… - TV7Benevento : Tennis: Atp, ancora in corso le indagini sul campione olimpico Zverev per accuse violenza - - zappooo_ : RT @federtennis: ???? Nel 2021 ha guadagnato oltre 600 posizioni in classifica ATP: in questi giorni capitan Volandri lo ha chiamato come spa… -