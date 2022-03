Storico | Juve ai quarti di Youth League | AZ Alkmaar battuto ai rigori

(Di mercoledì 2 marzo 2022) LaPrimavera passa ai calci di rigore sul campo dell'AZe conquista per la prima volta nella storia l'accesso aidi finale di. Una grandissima soddisfazione per la ...

E mentre Iling Junoor è stato poco preciso in un paio di buone circostanze, la retroguardia dellaha dovuto fare i conti con uno scatenato de Jong.Ammoniti : 44 Meerdink (A), 69 Omic (J) Espulsi: 80 Omic (J) È un successoquello ...tempo molto equilibrato e una ripresa con l'AZ che ha provato a far male in più occasioni alla, ...Stasera la Juventus di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro la Fiorentina nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Un match importante, tra due rivali storiche e impreziosito dal ritorno ...Bonatti ha commentato il passaggio ai quarti di finale di Youth League. Le parole dell’allenatore della Juve Primavera La Juve Primavera vola ai quarti di Youth League per la prima volta nella sua sto ...