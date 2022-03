Sacchi | «Milan confusionario | l’Inter è sulle gambe Entrambe le squadre hanno problemi»

(Di mercoledì 2 marzo 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo. Il tema è il derby di ieri sera in Coppa Italia:-Inter 0-0. Poco spettacolo. Una partita che ha dato dei responsi. «Che sia ilsiasono duecon qualche problema. Il campo sembrava sempre troppo lungo o troppo largo, i giocatori non riuscivano a coprirlo bene. Ciò significa che probabilmente c’è un calo atletico. Più da parte delche del, a dir la verità». Sul: «I rossoneri mi sono sembrati più pimpanti e più reattivi. Ma anche confusionari, troppo confusionari. Però ai punti avrei dato qualche voto in più al». Sul: «Mi è sembrato chesia. ...

