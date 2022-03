Riforma del catasto, è braccio di ferro sullla legge delega. Timori nel governo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il premier Draghi non sarebbe disposto a trattare con i partiti di maggioranza. I ministri della Lega non partecipano al voto in Cdm che è slittato a domani Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il premier Draghi non sarebbe disposto a trattare con i partiti di maggioranza. I ministri della Lega non partecipano al voto in Cdm che è slittato a domani

Advertising

RaphaelRaduzzi : Il collega Maniero ci riferisce che in Commissione Finanze la sottosegretaria Guerra abbia appena lasciato intender… - AlexBazzaro : La riforma del #CATASTO non è vincolante per il Pnrr. È stata spacciata come un mero “calcolo”. Alla luce delle min… - AlexBazzaro : “Se non voti la riforma del catasto muori” - giocioni : RT @gr_grim: Il Governo fa sapere che se non passa la delega per la riforma del catasto, l'esecutivo cade \\ 'Chiediamo responsabilità, c'è… - anto_galli4 : RT @jimmomo: 'Se l'articolo 6 (riforma del catasto) non viene approvato si ritiene conclusa l'esperienza di governo', questo il ricatto del… -