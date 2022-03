Paolo Nori, la Bicocca cancella il suo corso su Dostoevskij per l'aggressione della Russia in Ucraina: "Assurdo, è censura" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lo scrittore in una diretta Instagram spiega che l'ateneo milanese ha cancellato con una mail il corso: "Oggi anche essere un russo condannato a morte come Dostoevskij è una cosa proibita, mi viene da piangere". Nicolai Lilin: "Forse considerano l'autore di Povera gente un... Leggi su repubblica (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lo scrittore in una diretta Instagram spiega che l'ateneo milanese hato con una mail il: "Oggi anche essere un russo condannato a morte comeè una cosa proibita, mi viene da piangere". Nicolai Lilin: "Forse considerano l'autore di Povera gente un...

