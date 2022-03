Paolo Nori | censura su Dostoevskij

Advertising

Alla fine il corso su Dostoevskij si farà: l'università milanese Bicocca ha deciso in mattinata di fare dietrofront sulla decisione presa e comunicata nelle scorse ore allo scrittoredi cancellare il suo corso sullo scrittore russo. Una decisione che lo stesso, trattenendo le lacrime a stento, aveva comunicato in diretta nella sera del primo marzo leggendo la mail ...annuncia la cancellazione di un suo corso all'Università Bicocca su Dostoevskij e grida alla censura antirussa. L'autore, che ha letto quasi in lacrime su Instagram una "lettera ricevuta ...Infine è arrivata in Bicocca, l’ateneo pubblico di Milano. Paolo Nori su Instagram: «Dovevo cominciare mercoledì un corso di quattro lezioni sui romanzi di Dostoevskij, un’ora e mezzo ciascuno, ...Appena circolata la notizia di una sospensione da parte dell'università Bicocca di Milano delle lezioni del professor Nori su Dostoevskij , il mondo politico è insorto ...