No fly zone in Ucraina: cosa significa, perché andrebbe contro la Russia e perché la Nato non vuole?

Ucraina, No fly-zone: cos'è e cosa significherebbe istituirla in Ucraina. Mentre è in programma il secondo incontro di negoziati, circola un'ipotesi che già in partenza sembra essere stata esclusa, per ora.

Ucraina, No fly-zone: cos'è

Nelle ultime ore è circolata l'ipotesi di istituire in Ucraina una No fly-zone. Ma cos'è? Durante una guerra può essere imposta una no-fly zone o una zona di esclusione aerea per impedire agli aerei militari di entrare nello spazio aereo designato. L'istituzione di una no-fly zone è presente nel capitolo 42 della Carta delle Nazioni Unite, in cui si afferma che se i metodi non militari fossero o si fossero rivelati inadeguati nel rispondere a una ...

