Il Covid e la guerra in Ucraina: “Possibile nuova fase epidemica” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da punto di vista sanitario, sostengono alcuni esperti, la guerra in Ucraina potrebbe rappresentare l”innesco’ di una nuova e imprevedibile fase epidemica di Covid-19 in quel paese. Con rischi anche per il resto dell’Europa. Ne ha parlato, in un’intervista all’agenzia Ansa, l’epidemiologo Cesare Cislaghi. In Italia, intanto, scende al 16% (-1% in 24 ore) la percentuale di posti letto in area non critica occupati da pazienti Covid. Si tratta di un valore che, esattamente un anno fa, toccava il 30%. L’occupazione di posti letto nelle terapie intensive è invece ferma al 7%, a fronte del 25% che si registrava 12 mesi fa. Lo indicano i dati del monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Le zone a rischio Covid in Europa ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da punto di vista sanitario, sostengono alcuni esperti, lainpotrebbe rappresentare l”innesco’ di unae imprevedibiledi-19 in quel paese. Con rischi anche per il resto dell’Europa. Ne ha parlato, in un’intervista all’agenzia Ansa, l’epidemiologo Cesare Cislaghi. In Italia, intanto, scende al 16% (-1% in 24 ore) la percentuale di posti letto in area non critica occupati da pazienti. Si tratta di un valore che, esattamente un anno fa, toccava il 30%. L’occupazione di posti letto nelle terapie intensive è invece ferma al 7%, a fronte del 25% che si registrava 12 mesi fa. Lo indicano i dati del monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Le zone a rischioin Europa ...

