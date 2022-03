Il Barcellona accelera per Christensen (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il club catalano vuole rinforzare la difesa per la prossima stagione. C’è ancora da capire dove giocheranno i blaugrana il prossimo anno, ma intanto i dirigenti stanno già lavorando per soddisfare Xavi riguardo al reparto difensivo. Il Barcellona accelera per Christensen. Il Barcellona accelera per Christensen quale è la situazione? Il centrale classe 96’ è in scadenza con il Chelsea. I balugina hanno un disperato bisogno di rinforzare la zona centrale del reparto difensivo. Secondo Sport, il difensore danese sarebbe intenzionato a lasciare Londra, a maggior ragione dopo l’addio di Abrahamovic in seguito alla spiacevole situazione in Ucraina. L’operazione, al momento, sembra ben avviata. Il dirigente del club catalano Mateu Alemany sembra aver già un principio d’accordo con il giocatore. Al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il club catalano vuole rinforzare la difesa per la prossima stagione. C’è ancora da capire dove giocheranno i blaugrana il prossimo anno, ma intanto i dirigenti stanno già lavorando per soddisfare Xavi riguardo al reparto difensivo. Ilper Christensen. Ilper Christensen quale è la situazione? Il centrale classe 96’ è in scadenza con il Chelsea. I balugina hanno un disperato bisogno di rinforzare la zona centrale del reparto difensivo. Secondo Sport, il difensore danese sarebbe intenzionato a lasciare Londra, a maggior ragione dopo l’addio di Abrahamovic in seguito alla spiacevole situazione in Ucraina. L’operazione, al momento, sembra ben avviata. Il dirigente del club catalano Mateu Alemany sembra aver già un principio d’accordo con il giocatore. Al ...

