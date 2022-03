GfVip, malore nella notte per un concorrente: immediato l’arrivo dei medici (Di mercoledì 2 marzo 2022) All’interno della casa del GfVip, una concorrente ha avuto un grave malore. L’intervento dei medici è stato fondamentale. Una scena a cui nessuno avrebbe voluto assistere, che si è sviluppata all’interno della casa più spiata d’Italia. Si è trattato di un malore della concorrente del GfVip Miriana Trevisan, la quale ha avuto problemi a camminare. Immediatamente, i suoi coinquilini si sono adoperati per poterla sostenere in quel brutto e drammatico momento. Un vero e proprio collasso dovuto a cause ancora da comprendere. Miriana Trevisan all’interno della casa del GfVip (WebSource)Lei è la ex valletta di Non è la Rai, famosa anche per le tante altre attività in tv da showgirl. Da un po’ di tempo, la vediamo essere protagonista delle ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 2 marzo 2022) All’interno della casa del, unaha avuto un grave. L’intervento deiè stato fondamentale. Una scena a cui nessuno avrebbe voluto assistere, che si è sviluppata all’interno della casa più spiata d’Italia. Si è trattato di undelladelMiriana Trevisan, la quale ha avuto problemi a camminare. Immediatamente, i suoi coinquilini si sono adoperati per poterla sostenere in quel brutto e drammatico momento. Un vero e proprio collasso dovuto a cause ancora da comprendere. Miriana Trevisan all’interno della casa del(WebSource)Lei è la ex valletta di Non è la Rai, famosa anche per le tante altre attività in tv da showgirl. Da un po’ di tempo, la vediamo essere protagonista delle ...

