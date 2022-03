Etica, guerra giusta e difesa armata in Ucraina. La versione di D’Ambrosio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le guerre sono sempre sinonimo di morte, disordine e confusione. Eppure riflettere, insieme e in gruppo, è un dovere e anche una via per costruire pace. Esprimo personali considerazioni sui dubbi di alcuni settori, laici e cattolici, sull’eticità della difesa armata del popolo ucraino. Nessuno mette in dubbio il “no alla guerra” sia su base cristiana, sia su base civile (art. 11 della Costituzione), tuttavia penso che vadano fatti dei distinguo fondamentali. Stiamo parlando di una guerra di aggressione di un Paese, la Russia, nei confronti di un altro Paese, l’Ucraina. È legittimo difendersi da parte dell’Ucraina? Certo che sì! La legittima difesa di un popolo è l’estensione della legittima difesa personale: se non ho altro mezzo per difendermi da chi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le guerre sono sempre sinonimo di morte, disordine e confusione. Eppure riflettere, insieme e in gruppo, è un dovere e anche una via per costruire pace. Esprimo personali considerazioni sui dubbi di alcuni settori, laici e cattolici, sull’eticità delladel popolo ucraino. Nessuno mette in dubbio il “no alla” sia su base cristiana, sia su base civile (art. 11 della Costituzione), tuttavia penso che vadano fatti dei distinguo fondamentali. Stiamo parlando di unadi aggressione di un Paese, la Russia, nei confronti di un altro Paese, l’. È legittimo difendersi da parte dell’? Certo che sì! La legittimadi un popolo è l’estensione della legittimapersonale: se non ho altro mezzo per difendermi da chi ...

