Emicrania e complicazioni in gravidanza: esiste una connessione?

Secondo i ricercatori le donne in dolce attesa che soffrono di mal di testa, soprattutto se associato ad aura, devono essere attentamente monitorate

In gravidanza aumenta il rischio di complicazioni Le donne con emicrania possono avere un rischio maggiore di complicazioni legate alla gravidanza come il parto pretermine, l'ipertensione gestazionale e la gestosi, o preeclampsia. Lo rilevano i dati di uno studio ...

