Elisabetta Canalis, il suo “Vite da copertina” chiude con ascolti bassi (persino sotto l’1% di share) (Di mercoledì 2 marzo 2022) Per dire “La mia Liguria” in uno spot tv, pur essendo sarda e residente a Los Angeles, ha incassato più di 100 mila euro, ritrovato una centralità mediatica e anche le polemiche. Elisabetta Canalis deve però fare i conti con l’aspetto professionale meno piacevole, il pesante flop di ascolti arrivato come una sentenza alla sua prima vera conduzione in solitaria sul piccolo schermo. “Vite da copertina” ha salutato il pubblico di Tv8 nel silenzio generale, una chiusura stagionale arrivata dopo il cambio di programmazione con il passaggio dal pomeriggio alla fascia del mattino. L’ultima puntata è andata in onda lo scorso 18 febbraio, con ascolti appena sopra l’1% di share, soglia sotto quale la trasmissione è più volte scesa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Per dire “La mia Liguria” in uno spot tv, pur essendo sarda e residente a Los Angeles, ha incassato più di 100 mila euro, ritrovato una centralità mediatica e anche le polemiche.deve però fare i conti con l’aspetto professionale meno piacevole, il pesante flop diarrivato come una sentenza alla sua prima vera conduzione in solitaria sul piccolo schermo. “da” ha salutato il pubblico di Tv8 nel silenzio generale, una chiusura stagionale arrivata dopo il cambio di programmazione con il passaggio dal pomeriggio alla fascia del mattino. L’ultima puntata è andata in onda lo scorso 18 febbraio, conappena sopradi, sogliaquale la trasmissione è più volte scesa. ...

Advertising

FQMagazineit : Elisabetta Canalis, il suo “Vite da copertina” chiude con ascolti bassi (persino sotto l’1% di share) - ParliamoDiNews : chiude in anticipo il programma condotto da elisabetta canalis che non veniva seguita nemmeno dai .. - Media e Tv… - _DAGOSPIA_ : CHIUDE IN ANTICIPO IL PROGRAMMA CONDOTTO DA ELISABETTA CANALIS CHE NON VENIVA SEGUITA NEMMENO DAI ..… - riviera24 : Regione Liguria: «Elisabetta Canalis protagonista di spot al Festival di Sanremo e di prossime campagne promozional… - Mattiabuonocore : In tutto ciò la migliore Vita da Copertina era quella senza conduzione -