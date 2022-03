"Decine di richieste per acquistare bunker": cosa succede in Italia (Di mercoledì 2 marzo 2022) La guerra causata dalla Russia e dalla minaccia del nucleare sta spingendo alcuni Italiani a informarsi sull'acquisto di un bunker: ecco cosa sta accadendo Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) La guerra causata dalla Russia e dalla minaccia del nucleare sta spingendo alcunini a informarsi sull'acquisto di un: eccosta accadendo

"Decine di richieste per acquistare bunker": cosa succede in Italia ilGiornale.it "Decine di richieste per acquistare bunker": cosa succede in Italia È così che ad un'azienda di Mantova sono già arrivate decine di richieste per l'acquisto di un bunker a prova di bomba. "So che il pericolo esiste, ecco perchè da vent'anni faccio questo mestiere", ...

Guerra in Ucraina, in Italia è corsa all’acquisto di bunker antiatomici La guerra in Ucraina spinge tanti benestanti del Nord Italia a comprare un bunker antiatomico: lo rivela Giulio Cavicchioli di Minus Energie.

